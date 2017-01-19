В Нидерландах сочинили песню, посвященную азербайджанским шехидам - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Руководитель действующего в Нидерландах Общества "Одлар Юрду", музыкант Фирангиз Багирова сочинила песню, посвященную памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, слова и музыка песни "Шехиды" принадлежат Ф.Багировой. Аранжировщик исполненной автором песни – Эльхан Рзаев.

Проживающая уже более 20-ти лет в городе Ассен Королевства Нидерланды и пропагандирующая азербайджанскую музыку Ф.Багирова постоянно выступает на организованных азербайджанской диаспорой мероприятиях с концертными программами.