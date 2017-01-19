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    В Нидерландах сочинили песню, посвященную азербайджанским шехидам - ВИДЕО

    Слова и музыка песни Шехиды принадлежат Фирангиз Багировой

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Руководитель действующего в Нидерландах Общества "Одлар Юрду", музыкант Фирангиз Багирова сочинила песню, посвященную памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, слова и музыка песни "Шехиды" принадлежат Ф.Багировой. Аранжировщик исполненной автором песни – Эльхан Рзаев.

    Проживающая уже более 20-ти лет в городе Ассен Королевства Нидерланды и пропагандирующая азербайджанскую музыку Ф.Багирова постоянно выступает на организованных азербайджанской диаспорой мероприятиях с концертными программами. 

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