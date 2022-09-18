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В Нидерландах прошла акция протеста против провокаций Армении

В Нидерландах прошла акция протеста против провокаций Армении Азербайджанская община в нидерландской Гааге провела санкционированный пикет.
Диаспора
18 сентября 2022 г. 22:11
В Нидерландах прошла акция протеста против провокаций Армении

Азербайджанская община в нидерландской Гааге провела санкционированный пикет.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, наши соотечественники выразили протест против широкомасштабной военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны, проводимой ею агрессивной политики, размещения мин на азербайджанских территориях, подняли правый голос в связи с судьбой без вести пропавших азербайджанцев, привлекли внимание общественности и политических кругов Нидерландов к факторам, препятствующим миру в регионе.

В ходе пикета демонстрировались такие лозунги, как "Армения, выведи свои незаконные войска из Карабаха!", "Армения, подпиши мирное соглашение!", “Армения, прекрати захватническую политику!”, “Армения, не проводи на Южном Кавказе политику, служащую интересам третьего государства!”, “Армения, восстанови коммуникации в регионе!”, “Армения, не будь провокатором в регионе, прекрати военные провокации!”, “Армения, прекрати блокаду Нахчывана!”.

Активное участие в пикете, состоявшемся по инициативе Объединения азербайджанских женщин Европы "Ана Ветен", приняли также Конгресс азербайджанцев Бенилюкса и Азербайджано-нидерландское общество "Одлар юрду".

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Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlandda Ermənistanın təxribatlarına etiraz aksiyası keçirilib

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