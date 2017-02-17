Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Нидерландах азербайджанские и турецкие диаспорские организации создали Ходжалинский комитет.

Об этом сообщил Report руководитель Азербайджано-турецкого культурного кружка Нидерландов Ильхан Ашкын.

И.Ашкын сказал, что пять организаций, действующих в Нидерландах, будут объединены под названием Ходжалинский комитет: "С Холжалинской трагедии проходит 25 лет. Как и в предыдущие годы, в этом году 26 февраля в Гааге будем чтить светлую память жертв Ходжалинской трагедии.

В этом году действующие в Нидерландах Объединение азербайджанских женщин, "Ана Ветен", Общество "Одлар юрду", Азербайджано-турецкий культурный кружок Нидерландов, Европейский центр друзей Азербайджана вместе отметят годовщину Ходжалинского геноцида под единым названием Ходжалинский комитет Нидерландов.

Своими воспоминаниями поделится свидетельница Ходжалинской трагедии, автор многих книг, удостоенная государственных наград Сария Муслим гызы, потерявшая мать в ту кровавую ночь. На мероприятии ученики азербайджанской школы в Гааге озвучат стихи, представят рассказ председателя Общества "Одлар Юрду" Фирянгиз Багировой о Ходжалинкой трагедии, продемонстрируют короткометражный фильм Сарии Муслим гызы. Наше мероприятие начнется у воздвигнутого в Гааге по инициативе Азербайджано-турецкого культурного кружка Нидерландов монумента Ходжалы и продолжится в здании Ваилантского театра".