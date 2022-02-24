В Ницце состоялся концерт памяти в связи с Ходжалинским геноцидом

В Ницце (Франция) состоялся концерт памяти в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В Ницце (Франция) состоялся концерт памяти в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Концерт состоялся при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой, организованного Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции.

В мероприятии приняли участие депутат французского региона Шарант, президент Ассоциации друзей Азербайджана Жером Ламбер, генеральный консул Турции в городе Марсель Арда Улуташ, общественно-политические деятели, представители азербайджанской диаспоры и турецких ассоциаций.

Выступивший перед началом концерта президент Ассоциации друзей Азербайджана Жером Ламбер проинформировал зрителей о Ходжалинском геноциде. Французский политик сравнил Ходжалинский геноцид с трагедией, произошедшей в 1944 году во французском городе Орадур, приведшей к гибели 643 жителей села, и резней Ми Лай, совершенной американским батальоном в 1968 году во время войны во Вьетнаме, повлекшей за собой более 500 жертв.

Информация о Ходжалинском геноциде и концертная программа вызвали большой интерес у участников концерта.