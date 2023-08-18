В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.

В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, другие официальные лица и более 100 молодых людей из 53 стран мира.