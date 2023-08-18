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В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.
Диаспора
18 августа 2023 г. 15:17
В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, другие официальные лица и более 100 молодых людей из 53 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Diaspor Gənclərinin IV Yay Düşərgəsinin bağlanış mərasimi keçirilib

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