О нас

В Нахчыване открылся IV Летний лагерь диаспорской молодежи

В Нахчыване открылся IV Летний лагерь диаспорской молодежи В Нахчыване состоялась церемония открытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи.
Диаспора
12 августа 2023 г. 21:39
В Нахчыване открылся IV Летний лагерь диаспорской молодежи

В Нахчыване состоялась церемония открытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи.

Как сообщает местное бюро Report, участники лагеря, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева в рамках мероприятий "Гейдар Алиев-100", сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный на главной площади города Нахчыван, возложили к нему цветы и венок.

Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. После этого был показан документальный фильм "Гейдар Алиев и строительство диаспоры".

На церемонии выступили полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и представитель Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова. Они приветствовали молодых людей из разных стран и пожелали успехов в работе лагеря.

В ходе выступлений было отмечено, что в период, когда наша страна подвергалась гонениям и давлению, одним из самых важных шагов, предпринятых гениальным руководителем Гейдаром Алиевым, было определение основных направлений молодежной политики. Именно в эти годы сформировавшаяся молодежь, поддерживая политику общенационального лидера, стала главной движущей силой, приведшей нашу страну к сегодняшнему развитию.

Было подчеркнуто, что политика великого лидера сегодня успешно продолжается главой государства Ильхамом Алиевым. Отмечалось, что преданная государству азербайджанская молодежь, воспитанная в духе патриотизма, под руководством Верховного главнокомандующего завоевала блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне. Выступающие также подчеркнули, что азербайджанская молодежь достойно представляет страну во всем мире и проявляет истинную солидарность.

Отметим, что в IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который продлится до 18 августа, принимают участие более 100 молодых людей из 53 стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Diaspor Gənclərinin IV Yay Düşərgəsinin açılışı olub

Другие новости из категории

Потомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа
ФотоПотомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа
4 августа 2023 г. 18:07
Американские журналисты посетили Физули и зангиланское село Агалы
ФотоАмериканские журналисты посетили Физули и зангиланское село Агалы
2 августа 2023 г. 11:05
Проживающим в Турции гражданам Азербайджана будет оказана правовая помощь
ФотоПроживающим в Турции гражданам Азербайджана будет оказана правовая помощь
30 июля 2023 г. 18:05
Азизу Санджару вручена медаль Азербайджана За заслуги в диаспорской деятельности
ФотоАзизу Санджару вручена медаль Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности"
30 июля 2023 г. 17:03
Азербайджанские диаспорские организации выступили с заявлением о ситуации вокруг Лачынской дороги
Азербайджанские диаспорские организации выступили с заявлением о ситуации вокруг Лачынской дороги
30 июля 2023 г. 11:20
Азербайджанка, разоблачающая военные преступления в Украине
ФотоАзербайджанка, разоблачающая военные преступления в Украине
17 июля 2023 г. 18:12
Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором со стороны Армении
Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором со стороны Армении
17 июля 2023 г. 11:04
Представитель Госкомитета: Главная объединяющая нас ценность - это родной язык
Представитель Госкомитета: Главная объединяющая нас ценность - это родной язык
14 июля 2023 г. 13:06
Прошла презентация проекта Родной язык – азербайджанская школа с участием представителей диаспоры
ФотоПрошла презентация проекта "Родной язык – азербайджанская школа" с участием представителей диаспоры
14 июля 2023 г. 13:03
Экс-министр Израиля: Азербайджан - большой друг не только Израиля, но и Запада
Экс-министр Израиля: Азербайджан - большой друг не только Израиля, но и Запада
12 июля 2023 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi