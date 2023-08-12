В Нахчыване открылся IV Летний лагерь диаспорской молодежи

В Нахчыване состоялась церемония открытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи.

В Нахчыване состоялась церемония открытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи.

Как сообщает местное бюро Report , участники лагеря, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева в рамках мероприятий "Гейдар Алиев-100", сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный на главной площади города Нахчыван, возложили к нему цветы и венок.

Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. После этого был показан документальный фильм "Гейдар Алиев и строительство диаспоры".

На церемонии выступили полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и представитель Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова. Они приветствовали молодых людей из разных стран и пожелали успехов в работе лагеря.

В ходе выступлений было отмечено, что в период, когда наша страна подвергалась гонениям и давлению, одним из самых важных шагов, предпринятых гениальным руководителем Гейдаром Алиевым, было определение основных направлений молодежной политики. Именно в эти годы сформировавшаяся молодежь, поддерживая политику общенационального лидера, стала главной движущей силой, приведшей нашу страну к сегодняшнему развитию.

Было подчеркнуто, что политика великого лидера сегодня успешно продолжается главой государства Ильхамом Алиевым. Отмечалось, что преданная государству азербайджанская молодежь, воспитанная в духе патриотизма, под руководством Верховного главнокомандующего завоевала блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне. Выступающие также подчеркнули, что азербайджанская молодежь достойно представляет страну во всем мире и проявляет истинную солидарность.

Отметим, что в IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который продлится до 18 августа, принимают участие более 100 молодых людей из 53 стран мира.