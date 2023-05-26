В музее Виктории и Альберта прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В галерее "Рафаэль" Музея Виктории и Альберта - центра истории, архитектуры и культуры Великобритании, одного из самых престижных музеев мира - состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В галерее "Рафаэль" Музея Виктории и Альберта - центра истории, архитектуры и культуры Великобритании, одного из самых престижных музеев мира - состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, присутствовали торговый посол премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, депутаты Палаты общин парламента Великобритании, лорды, председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания, члены дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, представители частного сектора, известные общественные деятели, члены азербайджанской общины Великобритании.

На мероприятии была представлена выставка и концертная программа, посвященная жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.