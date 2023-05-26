О нас

В музее Виктории и Альберта прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В музее Виктории и Альберта прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева В галерее "Рафаэль" Музея Виктории и Альберта - центра истории, архитектуры и культуры Великобритании, одного из самых престижных музеев мира - состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Диаспора
26 мая 2023 г. 16:17
В музее Виктории и Альберта прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В галерее "Рафаэль" Музея Виктории и Альберта - центра истории, архитектуры и культуры Великобритании, одного из самых престижных музеев мира - состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, присутствовали торговый посол премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, депутаты Палаты общин парламента Великобритании, лорды, председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания, члены дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, представители частного сектора, известные общественные деятели, члены азербайджанской общины Великобритании.

На мероприятии была представлена выставка и концертная программа, посвященная жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоVictoria and Albert Museum hosts event dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоTarixi Viktoriya və Albert Muzeyində "Heydər Əliyev-100" adlı tədbir keçirilib

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi