По инициативе Лейлы Алиевой в Москве стартовали занятия "История Азербайджана"

В столице России городе Москве в Азербайджанском культурном центре, расположенном во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им М.И.Рудомино стартовали занятия "История Азербайджана".

Как передает российское бюро Report, организация занятий состоялась по инициативе председателя Азербайджанского молодежного объединения России, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Занятия начались с 1 октября.

Выступая на церемонии открытия, посвященного началу занятий "История Азербайджана", член правления Азербайджанского молодежного объединения России Джейхун Гусейнов отметил, что это один из новых проектов организации: "Цель проекта в том, чтобы для наших соотечественников, проживающих за рубежом, и тех, кто интересуется историей Азербайджана, создать условия для ознакомления с древней историей нашей страны, историческими фактами, вселяющими в нас гордость".

Участники проекта, реализовавшегося по многочисленным просьбам и обращениям молодежи, рассказали о том, как важно присутствовать на этих занятиях по истории.

Студентка российского медуниверситета Рена Султанова отметила, что эти занятия очень значимы для нее, поскольку она азербайджанка, и хочет хорошо знать историю Азербайджана.

Отметим, что занятия по истории Азербайджана будут проводиться раз в неделю до конца 2019-2020 учебного года, их будет вести доцент факультета истории Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова Исмаил Атакишиев.

Игбал Рустамов