В Москве создан комитет защиты прав азербайджанского журналиста Фуада Аббасова - ФОТО

В Москве создан комитет защиты прав азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

Как сообщает российское бюро Report, в комитет входят 7 человек.

В комитете защиты также представлены адвокаты, защищающие права Фуада Аббасова - Эльман Пашаев и Азер Рафиев.

Как заявил местному бюро Report член комитета Октай Гусейнов, среди азербайджанцев распространяется ложная информация о задержании Фуада Аббасова: "Подобная структура была создана для предотвращения проведения различных несанкционированных акций и соблюдения законов азербайджанцами России. Председателем группы, состоящей из представителей действующих в Российской Федерации различных общественных организаций, избран Магомед Рафиев".

От имени комитета защиты будет подготовлено обращение к проживающим в России азербайджанцам и средствам массовой информации.

Отметим, что правоохранительные органы России задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". Процесс был завершен 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

Игбал Рустамов