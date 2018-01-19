 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве скончался известный азербайджанский журналист

    Олег Мамедов в разные годы работал в таких известнейших изданиях, как Молодежь Азербайджана и Комсомольская правда

    Москва. 19 января. REPORT.AZ/ В Москве на 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный азербайджанский журналист Олег Мамедов, передает российское бюро Report.

    Член Союза журналистов СССР и России О.Мамедов в разные годы работал в таких известнейших изданиях, как "Молодежь Азербайджана" и "Комсомольская правда", был сотрудником сектора печати ЦК ВЛКСМ.

    Он является одним из создателей и руководителей популярнейшей в 80-ые годы советской газеты "Собеседник".

    Наряду с этим О.Мамедов совершил большой вклад в развитие азербайджанской диаспоры России: долгое время работал главным редактором газеты "Азеррос" и заместителем редактора газеты "Азербайджанский конгресс".

    Прощание с известным журналистом и гражданская панихида пройдут 21 января на Перепечинском кладбище Москвы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi