В Москве скончался потомственный моряк Чингиз Измайлов

Скончался Председатель Исполкома координационного транспортного совещания стран - членов СНГ Чингиз Измайлов .

В Москве скончался Председатель исполкома координационного транспортного совещания стран-членов СНГ, бывший заместитель министра транспорта РФ Чингиз Измайлов.

Как передает Report, Чингиз Измайлов родился в 1948 году в Баку, является продолжателем династии моряков Измайловых-Сулеймановых.

Чингиз Измайлов в 1968 году окончил Бакинское мореходное училище, в 1975 году – Одесское высшее инженерное морское училище, в 1991 году – Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.

С 1968 по 1971 годах работал на судах Каспийского морского пароходства Министерства морского флота СССР, начинал с матроса и вырос до второго помощника капитана.

Начиная с 1984 года работал заместителем начальника агентства Советского Дунайского пароходства в Румынии.

В 1987 году был назначен первым заместителем начальника Каспийского морского пароходства.

Измайлов с 1997 года перешел в Министерство транспорта Российской Федерации, а декабре 2001 года был назначен на должность заместителя Министра транспорта России.

Чингиз Измайлов был награжден медалями "За трудовую доблесть" и "300 лет Российскому флоту", знаком "Почетный работник транспорта России", значком "Почетному работнику морского флота".