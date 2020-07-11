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В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюль оглы

В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюль оглы 9 июля 2020 года в режиме онлайн состоялось совместное заседание Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ
Диаспора
11 июля 2020 г. 19:00
В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюль оглы

9 июля 2020 года в режиме онлайн состоялось совместное заседание Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

Об этом российскому бюро Report заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

В заседании приняли участие Председатель Правления МФГС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы, Сопредседатель Правления МФГС, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов, заместитель Председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов и другие руководящие члены Исполнительного комитета СНГ, а также представители Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации.

На заседании, на котором председательствовал Полад Бюльбюль оглы, были рассмотрены текущие вопросы МФГС.

Представитель Республики Армения, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армении Ара Хзмалян неожиданно поднял вопрос о внесении в повестку дня вопроса о переизбрании Председателя Правления МФГС раньше намеченного срока.

Отметим, что Председатель Правления МФГС избирается сроком на два года. С 2010 года Председателем является Полад Бюльбюль оглы. Новые выборы намечаются на конец 2020 года.

Данная провокация вызвала отрицательную реакцию участников заседания. Но Полад Бюльбюль оглы, согласно внутренним правилам, по которым проводятся открытые демократические выборы, принял данное предложение Ара Хзмаляна и поставил вопрос на голосование. В результате данного голосования предложение представителя Армении потерпело сокрушительное поражение. Восемь представителей из девяти государств-участников СНГ на уровне министров, учитывая заслуги и опыт представителя Азербайджана, проголосовали против внесения предложения Армении в повестку дня.

На протяжении последних 10 лет каждые два года Правление МФГС выдвигало на неоплачиваемую должность Председателя Правления МФГС кандидатуру Полада Бюльбюль оглы. Каждый раз все члены Правления, включая и Армению, единогласно голосовали за неё.

Вызывает удивление, что за полгода до новых выборов, Армения выступает с подобным предложением. Уверены, это связано именно с тем, что Председателем Правления Фонда является представитель Азербайджана.

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