​В Москве прошел круглый стол под названием "Роль азербайджанской женщины в азербайджанской диаспоре"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Накануне Международного женского дня в Москве при поддержке Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) и Российского представительство Ассоциации азербайджано-славянской молодежи (ААСМ) прошел круглый стол под названием "Роль азербайджанской женщины в азербайджанской диаспоре".

Как передает Report, на встрече приняли участие деловые азербайджанские женщины, студенты, представители Фонда РВАК и ААСМ, а также СМИ.

Мероприятие открыл директор Фонда Шамиль Тагиев. Поздравив женщин с грядущим праздником, Ш.Тагиев отметил, что на Востоке впервые женщины получили избирательное право в Азербайджане, и именно в нашей стране была открыта первая женская гимназия.

Глава российского представительства ААСМ Тогрул Аллахвердиев отметил роль первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в общественной, политической, культурной и социальной жизни общества, назвав ее примером для подражания для всех азербайджанских женщин. Говоря о роли женщин в азербайджанской диаспоре, он привел в пример деятельность Лейлы Алиевой, которая за столь короткое время смогла сплотить азербайджанскую молодежь России.

В конце вечера женщинам были подарены памятные подарки в честь праздника и сделана памятная фотография. Беседа продолжилась в непринужденной обстановке за праздничным столом.