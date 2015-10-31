В Москве проходит VI Форум АМОР

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Центре Международной Торговли Москвы проходит VI Форум Азербайджанского молодежного объединения России "АМОР: Ради достойного будущего молодежи". Как сообщает Report, в работе форума принимает участие вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

В рамках форума пройдет отчетно-выборная конференция АМОР. Участники форума - активисты региональных подразделений АМОР, представители азербайджанской диаспоры и молодежных организаций России примут участие в работе секций "Азербайджан и вызовы нового времени", "IDEA – Одна Земля - одно будущее", "Стань послом справедливости", "Развитие туризма и краеведения как средства патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", "Карьерное развитие молодежи: предпринимательство и пути ведущие к успеху".

В завершение форума состоится большой концерт с участием известных представителей азербайджанской и российской эстрады.