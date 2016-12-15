В Москве презентована книга "Палитра азербайджанцев мира"

Москва. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Москве прошла презентация книги журналиста, председателя Объединения диаспорских журналистов Фуада Гусейнзаде "Палитра азербайджанцев мира".

Как сообщает московский корреспондент Report, выступая на презентации, руководитель Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) Шамиль Тагиев отметил, что увидевшая свет летом этого года книга уже презентована и в Азербайджане, и в некоторых странах мира, и теперь настала очередь столицы России.

В книгу вошли 173 интервью, взятых автором у азербайджанцев по всему миру за последние 10 лет.

Среди них много выходцев из Азербайджана, представленных в государственных органах стран проживания, такие как представитель ВМС США, директор Бюро по международным связям расквартированной в Румынии американской базы противовоздушной обороны, уроженец Нехрама Наими Амирал, руководитель представительства Бакинского центра мулькультурализма в Израиле Арье Гут, советник губернатора Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев и другие.

Как отметил сам автор, в книге собраны представители различных профессий, должностей и даже национальностей, но объединяет их всех любовь к своей Родине - Азербайджану.

Презентация прошла в офисе РВАК и была организована совместно с московским представительством Ассоциации азербайджано-славянской молодёжи. Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира.