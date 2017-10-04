В Москве наградили победителей фотоконкурса "Лето АМОР 2017" - ФОТО

Москва. 4 октября. REPORT.AZ/ В московском клубе "Lookin Rooms" 2 октября состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса "Лето АМОР- 2017".

Как сообщает российское бюро Report, ежегодный фотоконкурс проводится с целью содействия творческому развитию молодежи.

Член правления АМОР (Азербайджанская молодежная организация России) Эмин Гаджиев выразил благодарность председателю молодежной организации Лейле Алиевой за постоянную поддержку азербайджанской молодежи, проживающей в России.

Он отметил, что молодые фотографы прислали на конкурс более 200 работ, среди которых было много достойных фотографий.

"Нам было сложно сделать выбор, каждая фотография была уникальна. При выборе победителей мы придерживались нескольких критерий: отображение стремительно меняющегося облика Азербайджана, неповторимой картины ее природы, нашей богатой истории, традиции и обычаев. Именно эти пункты были запечатлены на фотографиях победителей", - подчеркнул член правления организации.

Лучшие работы были отмечены в четырех номинациях.

В номинации "Зеленая планета - Зеленый дом" победила студентка из Санкт-Петербурга Эльвира Азимова, номинация "Глазами туриста" досталась Севде Сулеймановой, "Просторы родины моей" лучше всего отразила Фидан Набиева, а в исторической номинации "Глазам на радость, сердцу на память" победил Шахин Алиев. Победителям были вручены почетные дипломы и ценные призы.