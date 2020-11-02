В Монреале состоялась акция протеста против армянского терроризма

"Карабах - это Азербайджан!", "Помолитесь за Гянджу!", "Положите конец армянской агрессии!", "Помолитесь за Барду!" - скандировали участники акции

В Монреале состоялась санкционированная акция протеста, организованная Ассоциацией азербайджанцев Квебека в знак протеста против оккупационной политики Армении и террористических актов в Гяндже и Барде.

Как сообщили Report в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в акции, наряду с азербайджанской общиной, приняли участие представители русской и еврейской общин.

В ходе акции на площади Дорчестер развевались государственные флаги Азербайджана, Турции, Израиля и России.

"Карабах - это Азербайджан!", "Помолитесь за Гянджу!", "Положите конец армянской агрессии!", "Помолитесь за Барду!" - скандировали участники акции.

Было подчеркнуто, что в результате оккупационной политики Армении на протяжении почти 30 лет была нарушена территориальная целостность Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Выразив поддержку справедливой борьбе Азербайджана, участники акции резко осудили обстрелы городов, расположенных вдали от зоны боевых действий и использование страной-оккупантом запрещенного оружия.