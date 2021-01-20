В Молдове почтили память жертв 20 января

20 января в Кишиневе в конферанс зале «Кортъярд Марриотт отель» состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти жертв трагедии 20 января 1990 года.

20 января в Кишиневе в конферанс зале «Кортъярд Марриотт отель» состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти жертв трагедии 20 января 1990 года.

Как передает Report, мероприятие было организовано Посольством Азербайджанской Республики в Республике Молдова совместно с Конгрессом азербайджанцев Молдовы.

В конференции приняли участие представители азербайджанской диаспоры Молдовы, официальные лица, представители дипломатического корпуса, общественно-политические деятели, студенты, а также представители местных СМИ.

Вначале мероприятия заместитель Председателя Конгресса Рамиз Ансаров зачитал обращение Посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова к участникам конференции. В обращении посла отмечалось, что 20 января является символом несгибаемости духа нашего народа. «Совершив трагедию 20 января Советское руководство попыталось сломать волю и гордость азербайджанского народа. Но им это не удалось. Наш сильный духом народ показал всему миру, что в самые знаковые моменты истории способен собраться в единый кулак и защитить свои национальные интересы. Это в очередной раз азербайджанский народ продемонстрировал во время 44-дневной Отечественной войны, объединившись как единый кулак вокруг своего лидера Президента Ильхама Алиева и, восстановив свою территориальную целостность, вернув неотъемлемую часть Азербайджана - Нагорный Карабах», - говорится в обращении посла.

Представитель конгресса Р.Ансаров в своей речи рассказал о кровавых событиях в ночь с 19 на 20 января и отметил, что община прилагает большие усилия, чтобы молодое поколение азербайджанцев, проживающие за рубежом помнили и чтили все знаковые события истории своего народа.

Депутат Парламента Молдовы, председатель партии «Действие и Солидарность», от которой была избрана действующий Президент Молдовы М.Санду, Игорь Гросу в своем выступлении поблагодарил Конгресс за приглашение и, коснувшись процессов в постсоветских странах после развала Советского Союза, отметил, что истории становления независимости Молдовы и Азербайджана схожи и обе страны заплатили жизнями своих достойных сыновей за свой суверенитет.

Председатель Гагаузской общины в Молдове Николай Терзи в своем выступлении рассказал о теплой встрече с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, поздравил азербайджанцев с восстановлением территориальной целостности и подчеркнул близкие родственные связи азербайджанского и гагаузского народов. Он отметил, что гагаузы разделяют боль и радость азербайджанского народа.

Представитель Ассоциации Горских евреев в Молдове Роман Аронов отметил, что азербайджанский народ своей храбростью и несгибаемостью заслужил свою независимость. Он также коснулся дружбы между азербайджанским и еврейским народами, рассказав об испытаниях, которые выпали на долю двух народов на протяжении истории.

Автор книги про конфликт в Нагорном Карабахе Дмитрий Тэрэбурке отметил, что процессы, происходящие в Азербайджане в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века стали началом национального движения по всему Советскому Союзу и определили его конец. Он поздравил азербайджанский народ с решением Карабахского конфликта и отметил важность данного события для всего региона.

Также на мероприятии выступили представители Конгресса Маариф Рагимов, Замир Губадов, Агасы Мамедли и другие. Выступающие рассказали гостям мероприятия о страшных событиях 20 января, свидетелями которых они стали и отметили, что этот день для каждого азербайджанца в то же время является символом гордости, несгибаемости и самоотверженности во имя государственности.

В конце мероприятия участникам конференции был продемонстрирован документальный фильм, посвященный событиям «Черного января».

В память о жертвах трагедии был дан эхсан. Отметим, что мероприятие было широко освещено в местных СМИ.