В Луганске похищен бизнесмен-азербайджанец

В Луганской области неизвестные похитили гражданина Украины, бизнесмена Абилова Тофига Агамирза оглу 1982 года рождения, уроженца Агдамского района Азербайджана.
По данным европейского бюро Report, до этого в адрес бизнесмена, похищенного с территории, близкой к месту проживания в окрестностях города Алчевска, несколько раз поступали угрозы.
Сообщается, что вечером 3 июля неизвестные преградили дорогу его автомобилю и увезли мужчину в неизвестном направлении.
Уже около недели нет новостей от похищенного бизнесмена-азербайджанца.
Отметим, что территория, где был похищен бизнесмен, находится под контролем сепаратистов.