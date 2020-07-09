В Луганске похищен бизнесмен-азербайджанец

В Луганске похищен бизнесмен-азербайджанец

В Луганской области неизвестные похитили гражданина Украины, бизнесмена Абилова Тофига Агамирза оглу 1982 года рождения, уроженца Агдамского района Азербайджана.

По данным европейского бюро Report, до этого в адрес бизнесмена, похищенного с территории, близкой к месту проживания в окрестностях города Алчевска, несколько раз поступали угрозы.

Сообщается, что вечером 3 июля неизвестные преградили дорогу его автомобилю и увезли мужчину в неизвестном направлении.

Уже около недели нет новостей от похищенного бизнесмена-азербайджанца.

Отметим, что территория, где был похищен бизнесмен, находится под контролем сепаратистов.