В Лондоне установлены билборды по случаю Дня Республики Азербайджана

При содействии Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, совместной организации "Натаван Груп", функционирующей в Соединенном Королевстве Великобритании, и Ассоциации азербайджанцев Британии, в столице Англии, Лондоне, были размещены билборды информ

При содействии Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, совместной организации "Натаван Груп", функционирующей в Соединенном Королевстве Великобритании, и Ассоциации азербайджанцев Британии, в столице Англии, Лондоне, были размещены билборды информационного характера, посвященные 28 мая – Дню Республики.

Как сообщили Report в Госкомитете, на билбордах размещена информация о том, что 28 мая отмечается в Азербайджане как День Республики и первая демократическая республика на Востоке была создана именно в нашей стране.

Информация на табличках размещена на фоне изображения столицы Азербайджана, города Баку, и трехцветного государственного флага.

Активисты диаспоры, обратившиеся к нашим соотечественникам, поздравили азербайджанский народ с Днем Республики и скандировали лозунг "Да здравствует Азербайджан!".