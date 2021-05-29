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В Лондоне установлены билборды по случаю Дня Республики Азербайджана

В Лондоне установлены билборды по случаю Дня Республики Азербайджана При содействии Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, совместной организации "Натаван Груп", функционирующей в Соединенном Королевстве Великобритании, и Ассоциации азербайджанцев Британии, в столице Англии, Лондоне, были размещены билборды информ
Диаспора
29 мая 2021 г. 13:37
В Лондоне установлены билборды по случаю Дня Республики Азербайджана

При содействии Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, совместной организации "Натаван Груп", функционирующей в Соединенном Королевстве Великобритании, и Ассоциации азербайджанцев Британии, в столице Англии, Лондоне, были размещены билборды информационного характера, посвященные 28 мая – Дню Республики.

Как сообщили Report в Госкомитете, на билбордах размещена информация о том, что 28 мая отмечается в Азербайджане как День Республики и первая демократическая республика на Востоке была создана именно в нашей стране.

Информация на табличках размещена на фоне изображения столицы Азербайджана, города Баку, и трехцветного государственного флага.

Активисты диаспоры, обратившиеся к нашим соотечественникам, поздравили азербайджанский народ с Днем Республики и скандировали лозунг "Да здравствует Азербайджан!".

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