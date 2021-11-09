В Лондоне ряд зданий были освещены цветами азербайджанского флага

Шесть зданий в столице Великобритании Лондоне были освещены цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Шесть зданий в столице Великобритании Лондоне были освещены цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, при поддержке организации Natavan Group, осуществляющей деятельность в Соединенном Королевстве, здание “John Lewis” на лондонской улице Оксфорд-стрит, здания на территориях “Soho”, “London Eye”, “South bank”, “Covent Garden” и “Knightbridge” окрасились в цвета нашего трехцветного флага.

Церемония началась в 19:00 по лондонскому времени и продлилась до 01:00 часа.