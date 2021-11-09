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В Лондоне ряд зданий были освещены цветами азербайджанского флага

В Лондоне ряд зданий были освещены цветами азербайджанского флага Шесть зданий в столице Великобритании Лондоне были освещены цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Диаспора
9 ноября 2021 г. 18:52
В Лондоне ряд зданий были освещены цветами азербайджанского флага

Шесть зданий в столице Великобритании Лондоне были освещены цветами азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, при поддержке организации Natavan Group, осуществляющей деятельность в Соединенном Королевстве, здание “John Lewis” на лондонской улице Оксфорд-стрит, здания на территориях “Soho”, “London Eye”, “South bank”, “Covent Garden” и “Knightbridge” окрасились в цвета нашего трехцветного флага.

Церемония началась в 19:00 по лондонскому времени и продлилась до 01:00 часа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniyada 6 bina Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb

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