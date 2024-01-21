В литовском СМИ написали о январских событиях в Баку и Вильнюсе

Литовский новостной портал Valstietis.lt опубликовал статью "Баку-Вильнюс: роковые январские события на пути к свободе".

Литовский новостной портал Valstietis.lt опубликовал статью "Баку-Вильнюс: роковые январские события на пути к свободе".

Как сообщает Report , в статье председателя Ассоциации азербайджанцев Литвы Махира Гамзаева широко повествуется о военные преступлениях, совершенных руководством СССР в Баку и Вильнюсе в январе 1990-1991 годов. Подчеркивается, что во время этих военных преступлений безоружные лица в Азербайджане и Литве доказали всему миру, что они полны решимости в своем стремлении к борьбе за свободу.