О нас

В литовском СМИ написали о январских событиях в Баку и Вильнюсе

В литовском СМИ написали о январских событиях в Баку и Вильнюсе Литовский новостной портал Valstietis.lt опубликовал статью "Баку-Вильнюс: роковые январские события на пути к свободе".
Диаспора
21 января 2024 г. 16:30
В литовском СМИ написали о январских событиях в Баку и Вильнюсе

Литовский новостной портал Valstietis.lt опубликовал статью "Баку-Вильнюс: роковые январские события на пути к свободе".

Как сообщает Report, в статье председателя Ассоциации азербайджанцев Литвы Махира Гамзаева широко повествуется о военные преступлениях, совершенных руководством СССР в Баку и Вильнюсе в январе 1990-1991 годов. Подчеркивается, что во время этих военных преступлений безоружные лица в Азербайджане и Литве доказали всему миру, что они полны решимости в своем стремлении к борьбе за свободу.

Ознакомиться со статьей можно по ссылке https://www.valstietis.lt/.../baku-vilnius.../131061.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Litva mediasında Bakı və Vülnüsdəki yanvar hadisələrindən bəhs edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi