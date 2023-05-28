В Кёльне состоялась встреча с азербайджанскими студентами

В городе Кёльн Германии состоялась встреча с азербайджанскими студентами по случаю 100-летия основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева и 28 Мая - Дня независимости.

В городе Кёльн Германии состоялась встреча с азербайджанскими студентами по случаю 100-летия основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева и 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report , сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана, затем участники мероприятия минутой молчания почтили память Гейдара Алиева и наших шехидов, павших за территориальную целостность страны.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев приветствовал участников встречи от имени председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова и поздравил соотечественников со столетием гениального сына нашего народа Гейдара Алиева и Днем независимости.

Была подчеркнута исключительная роль Гейдара Алиева в построении диаспоры, сплочении и солидарности азербайджанцев мира, а также стратегическая диаспорская политика и деятельность, осуществляемая на основе поручений президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс великого лидера, внимание и забота президента Азербайджана о наших соотечественниках, проживающих за рубежом. Были отмечены приоритеты комитета в диаспорской деятельности, а также цели механизма совместных действий.

На мероприятии выступили председатель Германо-азербайджанского дома культуры Ага Агаев, заместитель председателя Алтай Рустамлы и врач Эльвин Гусейнов, работающий в Кёльне. Они рассказалаи о проделанной работе, рассказали о планах касательно студентов, ученых и врачей.

Встреча завершилась обменом мнений и озвучиванием предложений.