В Кулеви почтили память жертв Ходжалинской трагедии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Кулевском нефтяном терминале состоялась церемония поминовения жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, на мероприятии по этому случаю отмечено, что Ходжалинская трагедия "1992 год, ночь 26 февраля'' вписана в историю Азербайджана черными буквами, и это преступление считается самым страшным в истории Азербайджана.

"В этот день, 25 лет назад, невинные дети, женщин и мужчины были зверски убиты армянскими солдатами. История никогда не забудет это излишнее, неоправданное кровопролитие", - отмечалось на собрании.

Отметим, что в Кулевском нефтяном терминале ежегодно организуется мероприятие и фотовыставка в память о Ходжалинском геноциде. В этом году также прошло традиционное мероприятие. Память жертв трагедии почтили минутой молчания. На встрече состоялась презентация, посвященная истории Нагорного Карабаха. Затем был продемонстрирован документальный фильм Фонда Гейдара Алиева, отражающий исторические факты об этой трагедии, а также социально-экономическое развитие Азербайджана в последние годы.