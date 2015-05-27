​В Копенгагене пресечена попытка армянской диаспоры установить памятник, связанный с т.н. "геноцидом армян"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В столице Дании Копенгагене пресечена попытка армянской диаспоры установить памятник, связанный с т.н. "геноцидом армян".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

Так, протест, выраженный после получения информации действующими в Дании азербайджанской и турецкой диаспорами, дал результат. В результате пропаганды, проведенной действующим в Дании Обществом "Ватан", Турецкой федерацией Скандинавии и послом Турции в Дании Мехметом Донмезом, местная общественность была проинформирована по поводу "геноцида".

От имени азербайджанской и турецкой диаспор в парламент Дании и Копенгагенский муниципалитет направили ноты протеста, а также обратились в местные органы полиции для проведения митинга в знак протеста возведению армянской диаспорой памятника. Обеспокоенность турецкой и азербайджанской общин была широко освещена местными СМИ.

После акций протеста азербайджанской и турецкой диаспор работы по установке памятника были приостановлены.

Отметим, что памятник, установка которого планировалась при финансовой поддержке армянской диаспоры Америки, хотели поставить в мае по случаю 100-летия т.н. "геноцида армян".