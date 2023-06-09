В комитет британского парламента направлено обращение с требованием наказать баронессу Кокс

Проживающая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии азербайджанская община требует наказать члена Палаты лордов Каролину Энн Кокс (баронесса Кокс) за подстрекательские исламофобские мысли. В связи с этим от имени председателя Азербайд

Проживающая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии азербайджанская община требует наказать члена Палаты лордов Каролину Энн Кокс (баронесса Кокс) за подстрекательские исламофобские мысли. В связи с этим от имени председателя Азербайджанской общины Британии Фариды Панаховой было направлено обращение председателю Комитета по стандартам британского парламента Кристоферу Джону Брайанту.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении твиты баронессы Кокс были расценены как "умышленное разжигание ненависти в Карабахском регионе Азербайджана" и выражена глубокая обеспокоенность азербайджанской общины этими твитами и новостями, которые мешают мирному процессу: "Прискорбно, что член Палаты лордов для привлечения внимания правых политиков злоупотребляет религией и пропагандирует исламофобию".

"Учитывая серьезные последствия твитов баронессы Кокс, я прошу Комитет по стандартам тщательно расследовать этот вопрос. Ее действия нарушают стандарты и принципы, установленные Палатой лордов. Кроме того, я призываю комитет принять соответствующие меры, в том числе объявить выговор и осудить баронессу Кокс", - говорится в обращении.