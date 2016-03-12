Баку. 12 Марта. REPORT.AZ/ В Коми азербайджанцы готовятся к празднованию Новруз Байрам.

Как передает Report, об этом рассказал “Комиинформу” председатель Коми региональной общественной организации “Объединение азербайджанцев в Республике Коми” Асиф Исмаилов.

По его словам, на совещании с участием членов правления, активистов и директором Дома дружбы народов Галины Габушевой было решено провести праздник Новруз Байрам в среду, 16 марта.

Встречать национальный праздник азербайджанцы будут в одном из ресторанов столицы Коми.

Как отметил А.Исмалов, Новруз Байрам считается одним из главных праздников для азербаджанцев, который связан с приходом весны.

“Он символизирует новую жизнь и обновление в природе. С Новруз Байрам связано много традиций и обычаев”, - сказал председатель объединения.

Как отметил А.Исмалов, Новруз Байрам считается одним из главных праздников для азербаджанцев, который связан с приходом весны.

“Он символизирует новую жизнь и обновление в природе. С Новруз Байрам связано много традиций и обычаев”, - сказал председатель объединения.