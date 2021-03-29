О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кишиневе установят памятный барельеф Низами Гянджеви

В Кишиневе установят памятный барельеф Низами Гянджеви В столице Молдовы Кишиневе будет установлен мемориальный барельеф великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
Диаспора
29 марта 2021 г. 20:22
В Кишиневе установят памятный барельеф Низами Гянджеви

В столице Молдовы Кишиневе будет установлен мемориальный барельеф великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, уже близится к завершению согласование работ по установке барельефа между посольством Азербайджана в Молдове и мэрией Кишинева.

Мемориальный барельеф великого поэта выполнен из мрамора и в ближайшее время будет установлен на стене здания посольства.

Один из самых выдающихся представителей азербайджанской литературы Низами Гянджеви жил и творил в Гяндже в 1141-1209 годах. Низами Гянджеви - автор лирических стихов, поэм “Сокровищница тайн”, “Хосров и Ширин”, “Лейли и Меджнун”, “Семь красавиц”, “Искендернаме”, известных под названием “Хамса” (“Пятерица”).

В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджанской Республике “Годом Низами Гянджеви”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bas-relief in memory of Nizami Ganjavi to be erected in Chishinau
Версия на азербайджанском языке Kişineuda Nizami Gəncəvinin xatirə barelyefi qoyulacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
26 марта 2021 г. 18:11
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
24 марта 2021 г. 12:50
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
28 марта 2021 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi