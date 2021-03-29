В Кишиневе установят памятный барельеф Низами Гянджеви

В столице Молдовы Кишиневе будет установлен мемориальный барельеф великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В столице Молдовы Кишиневе будет установлен мемориальный барельеф великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, уже близится к завершению согласование работ по установке барельефа между посольством Азербайджана в Молдове и мэрией Кишинева.

Мемориальный барельеф великого поэта выполнен из мрамора и в ближайшее время будет установлен на стене здания посольства.

Один из самых выдающихся представителей азербайджанской литературы Низами Гянджеви жил и творил в Гяндже в 1141-1209 годах. Низами Гянджеви - автор лирических стихов, поэм “Сокровищница тайн”, “Хосров и Ширин”, “Лейли и Меджнун”, “Семь красавиц”, “Искендернаме”, известных под названием “Хамса” (“Пятерица”).

В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджанской Республике “Годом Низами Гянджеви”.