В Киеве установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом

По инициативе Рады азербайджанцев Украины на центральных улицах Киева установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом.
Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция состоялась в рамках международной кампании "Справедливость Ходжалы!", проводимой с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации исламской конференции Лейлы Алиевой.
Целью установки билбордов является информирование общественности Украины и иностранных граждан о Ходжалинском геноциде.