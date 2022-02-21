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В Киеве установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом

В Киеве установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом По инициативе Рады азербайджанцев Украины на центральных улицах Киева установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом.
Диаспора
21 февраля 2022 г. 13:07
В Киеве установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом

По инициативе Рады азербайджанцев Украины на центральных улицах Киева установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция состоялась в рамках международной кампании "Справедливость Ходжалы!", проводимой с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации исламской конференции Лейлы Алиевой.

Целью установки билбордов является информирование общественности Украины и иностранных граждан о Ходжалинском геноциде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Xocalı soyqırımından bəhs edən lövhələr quraşdırılıb

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