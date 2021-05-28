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В Киеве состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - ВИДЕО

В Киеве состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - ВИДЕО В Национальной филармонии Украины состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - 28 Мая.
Диаспора
28 мая 2021 г. 12:29
В Киеве состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - ВИДЕО

В Национальной филармонии Украины состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - 28 Мая.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, концерт был организован Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины.

Выступившая до начала концерта посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова рассказала об истории Дня Республики, подчеркнув, что концерт является одной из форм популяризации нашей культуры в Украине. Посол подчеркнула важность подобных мероприятий в контексте развития украинско-азербайджанских отношений.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деятельности азербайджанцев в Украине. По словам мэра, он всегда с теплотой вспоминает столицу Азербайджана. Именно после визита в Баку, мэр Киева решил построить площадь флага в Киеве.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов поведал о значимости мероприятия и передал свои поздравления в связи с Днем Республики.

В мероприятии также участвовали сотрудники посольства Азербайджана в Украине, депутаты Верховной Рады, представители азербайджанской диаспоры, генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины Джалал Гусейнов, вице-президент Федерации кикбоксинга Украины Эльшад Ибрагимов, сотрудники SOCAR Ukraine, представители местной общественности и журналисты.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении солистов Национального ансамбля “Киевская камерата” под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Azərbaycanın Respublika Gününə həsr olunmuş simfonik konsert təşkil olunub - VİDEO

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