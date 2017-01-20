В Киеве состоялся круглый стол, посвященный трагическим событиям 20 Января

Киев. 20 января. REPORT.AZ/ В Киеве в информагентстве "УКРИНФОРМ" состоялся круглый стол, посвященный трагическим событиям 20 января 1990 года в Азербайджане.

Как сообщает Report, на обсуждениях круглого стола участвовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, председатель ОКАУ Ровшан Тагиев, председатель САМУ Ильгама Аллахвердиева, депутаты Верховной ради Георгий Логвинский, Максим Курячий, Олег Барна, и другие представители диаспоры.

"В 1990 году режим Советского союза при руководстве Горбачева хотел подавить волю азербайджанского народа и сделать это наглядным примером для других республик, если они поднимут голову против Кремля. И Украина, и Азербайджан имеют сложную историю и в разные времена вынуждены были бороться за свою независимость даже ценой жизней своих граждан", - сказал на мероприятии посол Азер Худиев.

Он также отметил, что в ближайшее время исполняется 25 лет дипломатическим отношениям Украины и Азербайджана: "Уже 25 лет мы вместе, бок о бок. Украина является одной из первых стран, которая признала независимость Азербайджана. Мы являемся стратегическими партнерами. Это самый высокий уровень дипломатических отношений", - заявил он.

Как отметил председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, главы двух государств в рамках рабочего визита в Давос подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

"Они договорились, что границы Украины и Азербайджана признаются взаимно и никаких возможностей признания Карабаха не будет, также по Крыму не может быть признания. То есть, целостность Азербайджана является незыблемой. В свою очередь, Азербайджан считает территориальную целостность Украины незыблемой", - подчеркнул Тагиев.

Далее участники круглого стола просмотрели документальный фильм "Черный январь".