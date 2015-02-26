​В Киеве состоялся концерт-реквием, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке посольства Азербайджана в Украине и поддержке украинского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в зале "Atrium" киевского отеля "Fairmont" состоялся концерт-реквием, посвященный 23-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой, на мероприятии участвовали советник президента Украины по гуманитарным вопросам Юрий Богуцкий, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, депутаты Верховной Рады Роман Насиров, Наталия Веселова, Ярослав Маркевич и другие официальные лица, а также послы Грузии, Кувейта, Афганистана, Малайзии, Молдовы, Узбекистана, Пакистана, Румынии, Турции, Туркменистана, Японии в Украине, генсек ГУАМ, дипломаты ряда посольств, сотрудники украинского представительства ГНКАР, азербайджанских диаспорных организаций, СМИ, местная общественность.

Здесь также организовали фотовыставку и выставку работ азербайджанских и украинских художников, участникам были розданы изданные посольством на английском и украинском языках сборники о Ходжалинском геноциде и книги о нагорно-карабахском конфликте.