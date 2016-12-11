11 декабря. Киев. REPORT.AZ/ 10 декабря в Киеве состоялся IV Форум азербайджанской диаспоры на тему «Важность лоббистской деятельности азербайджанской диаспоры в Украине и интеграция предпринимателей в диаспору».

Как передает украинское бюро Report, организатором форума выступила Объединенная диаспора азербайджанцев Украины.

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, глава ОДАУ Хикмет Джавадов, глава Ученого совета азербайджанцев Украины Ариф Гулиев, глава Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев, а также гости из Азербайджана, Европы, предприниматели-азербайджанцы из разных регионов Украины, представители диаспорских организаций.

Участники Форума обсудили пути выполнения рекомендаций президента Ильхама Алиева, которые он дал в Баку во время последнего саммита азербайджанцев мира. Также, особое внимание таким вопросам как успешная деятельность в информационной сфере, активность в социальных сетях, усиление существующих страниц про Азербайджан на украинском языке и расширение связей с украинскими медиа. Помимо этого, на Форуме были обсуждены вопросы по увеличению присутствия азербайджанцев в государственных и законодательных органах, в учебных заведениях, в органах местного самоуправления, в исполнительных и здравоохранительных органах.

«Украинская диаспора занимает особое место среди азербайджанских диаспор мира, поскольку она вторая по численности в мире после российской. Стоить отметить, что в Украине наблюдается эффективная интеграция азербайджанцев в украинское общество, о чем свидетельствует их присутствие в различных институтах общества. Такие мероприятия, как IV Форум азербайджанской диаспоры вдохновляют наши диаспоры в других странах равняться на диаспору в Украине», - прокомментировал Report глава Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев.

В ходе мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины и Конгрессом азербайджанцев Швеции. Также, глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов был награжден орденом «Деде Горгуд».