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В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти – даты, олицетворяющей безграничное уважение и почтение памяти наших солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне и павших за территориальную целостность нашей страны.
Диаспора
27 сентября 2021 г. 17:44
В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти – даты, олицетворяющей безграничное уважение и почтение памяти наших солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне и павших за территориальную целостность нашей страны.

По сообщению восточноевропейского бюро Report, мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Украине, прошло перед мемориальной доской, установленной у здания посольства в память о шехидах Отечественной войны.

В церемонии с участием сотрудников посольства, представителей украинской общественности и иностранных подданных, секретариата ГУАМ, руководства представительства SOCAR в Украине, в том числе представителей диаспорских организаций, минутой молчания была почтена память шехидов, вознесены молитвы за упокой их душ.

Выступившая после церемонии возложения цветов посол Эльмира Ахундова отметила, что под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева наша армия, проявив исключительный героизм, в течение 44 дней освободила оккупированные территории:

"В своем обращении к народу по случаю годовщины Отечественной войны президент Ильхам Алиев вновь донес месседжи до мирового сообщества. Глава государства заявил, что в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием “Нагорный Карабах”, и если кто-то хочет воскресить мертвеца с этим именем, то пусть делает это на своей территории. Наши отважные сыны отдали свои жизни за Родину, вознесшись на вершину шехидства. Азербайджанский народ всегда с уважением чтит своих шехидов".

В торжественном мероприятии, состоявшемся в актовом зале посольства, приняли участие послы Турции и Узбекистана в Украине Ягмур Гюльдере и Алишер Курман, советники посольств Казахстана и Пакистана, представители высших учебных заведений Украины и местной общественности. Прозвучал гимн Азербайджана. Э.Ахундова зачитала заявление Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю годовщины Отечественной войны. Был продемонстрирован короткометражный видеоматериал о 44-дневной Отечественной войне.

Выступившие на церемонии посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере, майор Национальной гвардии Украины Михаил Саволюк, служивший в Карабахе в 1989 году, участник Первой Карабахской войны, украинский полковник в запасе Алексей Шварев, военный атташе посольства Азербайджана в Украине полковник Ильгар Агаев и другие воздали дань уважения памяти шехидов. Участникам мероприятия был вручен нагрудный значок "Xарыбюльбюль", ставший символом Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

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