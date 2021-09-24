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В Киеве состоялась встреча азербайджанских и кыргызских диаспор

В Киеве состоялась встреча азербайджанских и кыргызских диаспор В центральном офисе Рады азербайджанцев Украины (РАУ) в Киеве состоялась встреча с представителями кыргызской диаспоры в этой стране.
Диаспора
24 сентября 2021 г. 13:45
В Киеве состоялась встреча азербайджанских и кыргызских диаспор
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В центральном офисе Рады азербайджанцев Украины (РАУ) в Киеве состоялась встреча с представителями кыргызской диаспоры в этой стране.

Как сообщили Report в Комитете по работе с диаспорой, во встрече приняли участие генеральный секретарь РАУ Джейхун Мамедов, представитель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Украине, в Румынии, Болгарии и Республике Молдова Азамат Исмаилов, глава кыргызской диаспоры Шерали Джаналиев и основатель компании "Amin Trading" Суюнбек Мирзаканов.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о перспективах и усилении диаспорских связей, подчеркнута важность объединения диаспор тюркоязычных стран вокруг идеи "единства во мнении, слове и деле".

“Мы должны расширять наше сотрудничество в рамках Тюркского Совета, реализовывать проекты и быть примером для других стран в этой области”, - подчеркнул Исмаилов.

Учитывая приближение годовщины второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана, К. Мамедов пригласил гостей на фотовыставку, которая состоится 27 сентября 2021 года в офисе РАУ.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Kyrgyz diasporas meet in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə Azərbaycan və Qırğızıstan diasporlarının görüşü keçirilib

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