В Киеве состоялась встреча азербайджанских и кыргызских диаспор

В центральном офисе Рады азербайджанцев Украины (РАУ) в Киеве состоялась встреча с представителями кыргызской диаспоры в этой стране.

В центральном офисе Рады азербайджанцев Украины (РАУ) в Киеве состоялась встреча с представителями кыргызской диаспоры в этой стране.

Как сообщили Report в Комитете по работе с диаспорой, во встрече приняли участие генеральный секретарь РАУ Джейхун Мамедов, представитель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Украине, в Румынии, Болгарии и Республике Молдова Азамат Исмаилов, глава кыргызской диаспоры Шерали Джаналиев и основатель компании "Amin Trading" Суюнбек Мирзаканов.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о перспективах и усилении диаспорских связей, подчеркнута важность объединения диаспор тюркоязычных стран вокруг идеи "единства во мнении, слове и деле".

“Мы должны расширять наше сотрудничество в рамках Тюркского Совета, реализовывать проекты и быть примером для других стран в этой области”, - подчеркнул Исмаилов.

Учитывая приближение годовщины второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана, К. Мамедов пригласил гостей на фотовыставку, которая состоится 27 сентября 2021 года в офисе РАУ.