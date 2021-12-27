В Киеве прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности азербайджанцев

Рада азербайджанцев Украины (РАУ) и организация "Ze! Molodejka" провели турнир по мини-футболу между представителями живущих в стране национальностей.

Рада азербайджанцев Украины (РАУ) и организация "Ze! Molodejka" провели турнир по мини-футболу между представителями живущих в стране национальностей.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, команды, представляющие Азербайджан, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, арабские страны и Украину, приняли участие в турнире, посвященном 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

На открытии финальной игры турнира присутствовали временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов, председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин, другие сопредседатели, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов, вице-президент Федерации кикбоксинга Украины Эльшад Ибрагимов и другие.

Выступившие пожелали, чтобы такие соревнования продолжались и впредь, а дружба между представителями разных национальностей, живущих в Украине, была нерушимой. Затем состоялся финальный матч между командой, представляющей Азербайджан, и командой, представляющей арабские страны.

Команда Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины одержала победу в финале турнира со счетом 2:0.