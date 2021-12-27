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В Киеве прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности азербайджанцев

В Киеве прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности азербайджанцев Рада азербайджанцев Украины (РАУ) и организация "Ze! Molodejka" провели турнир по мини-футболу между представителями живущих в стране национальностей.
Диаспора
27 декабря 2021 г. 11:05
В Киеве прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности азербайджанцев

Рада азербайджанцев Украины (РАУ) и организация "Ze! Molodejka" провели турнир по мини-футболу между представителями живущих в стране национальностей.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, команды, представляющие Азербайджан, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, арабские страны и Украину, приняли участие в турнире, посвященном 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

На открытии финальной игры турнира присутствовали временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов, председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин, другие сопредседатели, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов, вице-президент Федерации кикбоксинга Украины Эльшад Ибрагимов и другие.

Выступившие пожелали, чтобы такие соревнования продолжались и впредь, а дружба между представителями разных национальностей, живущих в Украине, была нерушимой. Затем состоялся финальный матч между командой, представляющей Азербайджан, и командой, представляющей арабские страны.

Команда Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины одержала победу в финале турнира со счетом 2:0.

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Версия на английском языке ФотоKyiv hosts mini-football tournament dedicated to Solidarity Day of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə azərbaycanlıların Həmrəylik gününə həsr olunan mini futbol turniri keçirilib 

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