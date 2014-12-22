Азербайджанские диаспорские организации Украины подвели итоги года

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Диаспорские организации азербайджанцев, проживающих в различных регионах Украины, провели заседание в Киеве, на котором обсудили произошедшие с азербайджанцами в течение года события, а также конфликт на востоке страны.

Как сообщили Report в Объединенном Конгрессе Азербайджанцев Украины (ОКАУ), на прошедшем под председательством председателя Конгресса Ровшана Тагиева заседании, также была намечена работа, которая будет проведена диаспорой Азербайджана в Украине в следующем году.

На заседании проживающие в Украине азербайджанцы приняли заявления по ряду вопросов. В заявлении, учитывая происходящие в стране события, были отражены такие вопросы как защита прав азербайджанцев, обеспечение безопасности соотечественников на востоке страны, а также представление интересов азербайджанцев Украины в политических, экономических и культурных вопросах страны.

На заседании приняли участие председатель Конгресса по Днепропетровской области Гудрат Гаджиев, председатель по Харьковской области Гурбан Аббасов, председатель по Донецкой области Малик Пирвердиев, председатель по Николаевской области Юнус Алиев, председатель по Житомирской области Ильгар Мамедов, и другие.