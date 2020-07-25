В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана

Сеголня ночью возле киевского ресторана "Монтекки и Капулетти", неизвестные из этого автомобиля обстреляли и ранили из пистолета двоих азербайджанских студентов.

Сеголня ночью возле киевского ресторана "Монтекки и Капулетти", неизвестные из этого автомобиля обстреляли и ранили из пистолета двоих азербайджанских студентов.

Как передает Report, об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в Нацполиции. На месте происшествия найдены гильзы 9 мм.

Той же ночью в Киеве был введен план "Сирена" по розыску автомобиля "Мерседес Гелендваген" с госномером 50RV100.

В восьмую городскую клиническую больницу Киев госпитализировали гражданина Азербайджана Ниджата Каримова с ранением в ногу. Его соотечественнику Азеру Адбасову 2000 года рождения, студенту КНУТД, оказана помощь без госпитализации, он также ранен в ногу.

На место происшествия также прибыли председатель и члены правления Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов.

"Студенты возвращались домой, и заметили во дворе здания автомобиль с армянскими номерами. Заметив пристальное внимание азербайджанцев, владелец автомобиля затеял с ним ссору. К нему присоединился еще один армянин. У одного из них был пистолет, он открыл огонь. Армяне сбежали с места преступления. Мы до пяти часов утра оставались на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия", — сообщил СМИ Джавадов.