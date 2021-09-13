В Кельне стартовало обучение азербайджанскому языку

В Доме Азербайджана в Кельне (Германия) начали обучать азербайджанскому языку.

В Доме Азербайджана в Кельне (Германия) начали обучать азербайджанскому языку.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, Дом Азербайджана, осуществляющий деятельность в Кельне, присоединился к процессу обучения проживающих за границей азербайджанских детей родному языку и истории.

11 сентября в Доме Азербайджана, расположенном по адресу Neusser Ştrasse 723 в городе Кельн, стартовали курсы азербайджанского языка, литературы и истории.

В курсах, организованных с целью изучения азербайджанского языка, обучения литературе и истории, могут принять участие дети соотечественников из города Кельн и прилегающих территорий. Участникам курса предметы преподаются выпускником Бакинского государственного университета Мехманом Керимовым. Занятия проводятся каждую субботу в 13:00.