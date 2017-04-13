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    В Актау азербайджанская диаспора приступила к строительству парка Дружбы

    Открытие парка приурочат к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами© tumba.kz

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В казахстанском Актау азербайджанская диаспора приступила к строительству парка Дружбы.

    Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, генеральный консул Азербайджана в Актау Эльхан Зейналов сообщил, что парк дружбы Казахстана и Азербайджана появится в Актау в конце нынешнего лета. Его открытие приурочат к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Общая площадь парка Дружбы составит 0,6 гектаров. В парке будут высажены более 600 деревьев. Для реализации этой цели из Баку были привезены кипарисы.

    Кроме того, в акимат Актау представлены эскизы будущего объекта. Сейчас они находятся на рассмотрении городского маслихата.

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