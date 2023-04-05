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В Канаде открылся Дом Азербайджана

В Канаде открылся Дом Азербайджана В районе Норт-Йорк города Торонто канадской провинции Онтарио состоялась официальная церемония открытия Дома Азербайджана.
Диаспора
5 апреля 2023 г. 18:02
В Канаде открылся Дом Азербайджана

В районе Норт-Йорк города Торонто канадской провинции Онтарио состоялась официальная церемония открытия Дома Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В церемонии открытия принимали участие сотрудники гсокомитета, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, представители правительства и парламента Канады, генеральный консул Турции, представители местной общественности, индийской, узбекской и еврейской общин, руководители и активисты азербайджанских диаспорских организаций.

После того, как была разрезана лента открытия, прозвучали государственные гимны Канады и Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Модератор мероприятия, экс-министр мультикультурализма и бывший член парламента Канады Тони Рупрехт подчеркнул значение Дома Азербайджана с точки зрения сохранения национальной культуры и передачи ее молодому поколению.

Затем председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил земляков с открытием Дома Азербайджана в Канаде и расценил это событие как проявление внимания и заботы нашего государства о проживающих за рубежом соотечественниках.

Выступившие на мероприятии председатель Межпарламентской группы дружбы Канада-Азербайджан Филип Лоуренс, член парламента Али Ахсаси, член местного правительства Майкл Тиболло, генеральный консул Турции в Торонто Синем Минган, региональный руководитель Совета глобального наследия кызылбашей Арши Кызылбаш поздравили азербайджанскую общину с важным событием и выразили уверенность в том, что Дом Азербайджана будет осуществлять плодотворную деятельность и сыграет большую роль в воспитании молодого поколения в национальном и здоровом духе.

На мероприятии был показан видеоролик, отражающий деятельность Дома Азербайджана.

Церемония открытия Дома Азербайджана продолжалась в более широком составе с участием свыше 200 членов азербайджанской общины. Поприветствовав участников мероприятия, к которому также присоединились наши соотечественники из Южного Азербайджана, председатель комитета Фуад Мурадов поблагодарил членов общины за проведение в провинции Онтарио массовой информационной кампании и крупномасштабных акций в целях пропаганды азербайджанских реалий во время 44-дневной Отечественной войны.

Напомнив о поручениях и рекомендациях президента Ильхама Алиева на проведенном в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, председатель комитета представил информацию о механизмах единства азербайджанских общин за рубежом во имя обеспечения солидарности наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, и более активного и организованного доведения азербайджанских реалий до канадской общественности в поствоенный период. Он коснулся направлений деятельности координационных советов, домов Азербайджана и азербайджанских воскресных школ, поздравил наших соотечественников с открытием Дома Азербайджана в Торонто и призвал членов общины к активному участию в работе Дома Азербайджана.

Затем был представлен широкий видеоотчет о направлениях деятельности комитета и реализованных им проектах, показаны просветительские видеоролики.

Выступившая на мероприятии руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры “Ветен” и Дома Азербайджана Лалин Гасанова рассказала о направлениях работы. “Дом Азербайджана – наш общий дом, он открыт для инициатив и поддержки каждого”, - сказала она.

Был показан видеоролик о деятельности Азербайджанского центра искусства и культуры “Ветен”.

На мероприятии, продолжавшемся в формате вопросов и ответов, председатель комитета выслушал предложения наших соотечественников и ответил на все вопросы.

В ходе обсуждений говорилось о том, что все наши соотечественники мечтали о начале работы Дома Азербайджана, были высказаны мнения и предложения о последовательной работе в области организационного становления, системном осуществлении диаспорской деятельности на основе национально-духовных ценностей, доведении правого дела нашей страны до мировой общественности, оказании поддержки научно-исследовательским работам, связанным с нашей родиной, возникающих трудностях, работе, предстоящей на последующем этапе. Выражена признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку Азербайджанским государством южных азербайджанцев.

Мероприятие продолжалось художественной частью. В исполнении народного артиста Азербайджана, лауреата Президентской премии Гасана Энами, ансамбля песни и танца “Tебриз”, скрипача Джейхуна Исмайлова прозвучали азербайджанские народные и композиторские песни.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani House opened in Toronto, meeting held with Azerbaijani community
Версия на азербайджанском языке ФотоKanadada Azərbaycan Evi açılıb, Azərbaycan icması ilə görüş keçirilib

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