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В Камеруне над колодцем установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!"

В Камеруне над колодцем установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!" В Республике Камерун сдан в пользование колодец, над которым установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!".
Диаспора
11 октября 2022 г. 16:08
В Камеруне над колодцем установлена табличка Карабах – это Азербайджан!

В Республике Камерун сдан в пользование колодец, над которым установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что участвующие на церемонии открытия колодца передали приветствия Азербайджану, Турции и Грузии и выразили признательность азербайджанцам Грузии за поддержку.

Инициатива с колодцем была выдвинута уроженкой грузинского города Марнеули, азербайджанкой Минурой Мустафаевой, проживающей в Тбилиси и занимающейся благотворительной деятельностью.

В результате этого акта благотворительности в Африке уже пробурено 6 скважин с питьевой водой, которые были переданы в пользование местных жителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamerunda “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı içməli su quyusu istifadəyə verilib

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