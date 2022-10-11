В Камеруне над колодцем установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!"

В Республике Камерун сдан в пользование колодец, над которым установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!".

В Республике Камерун сдан в пользование колодец, над которым установлена табличка "Карабах – это Азербайджан!".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что участвующие на церемонии открытия колодца передали приветствия Азербайджану, Турции и Грузии и выразили признательность азербайджанцам Грузии за поддержку.

Инициатива с колодцем была выдвинута уроженкой грузинского города Марнеули, азербайджанкой Минурой Мустафаевой, проживающей в Тбилиси и занимающейся благотворительной деятельностью.

В результате этого акта благотворительности в Африке уже пробурено 6 скважин с питьевой водой, которые были переданы в пользование местных жителей.