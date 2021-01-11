В известной сети супермаркетов в США вывешен флаг Азербайджана

Усилиями наших соотечественников в сети магазинов “International Supermarket” в Чикаго и Миссури развевается трехцветный флаг Азербайджана

В сети магазинов “International Supermarket”, действующих во многих странах мира, в том числе крупных городах и штатах Америки, вывешены флаги Азербайджана.

По сообщению американского бюро Report, усилиями наших соотечественников в сети магазинов “International Supermarket” в Чикаго и Миссури развевается трехцветный флаг Азербайджана.

Представитель азербайджанской диаспоры Эмин Сафаров отметил, что в сети магазинов вывешены флаги России, Турции, Бразилии, Эстонии, Грузии, Италии, Испании и даже Армении. Несмотря на то, что на прилавках магазина имеется продукция азербайджанского производства (джемы, фруктовые соки, наршараб, азербайджанский чай и т.д.), флаг нашей страны отчего-то не разрешалось вывешивать.

Э.Сафаров отметил, что, несмотря на неоднократные попытки вывесить в сети магазинов флаг Азербайджана, успехом они так и не увенчались.

Переговорив с администрацией супермаркета, Э.Сафаров выразил свое возмущение по поводу отсутствия флага нашей страны и попросил оказать содействие. Приняв во внимание обращение нашего соотечественника, администрация сети магазинов “International Supermarket” разрешила вывесить в магазине флаг Азербайджана.

Того же добилась и проживающая в Сент-Луисе наша соотечественница Малахат Тагиева.

Вюсаля Аббасова