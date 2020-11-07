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В Израиле почтили память жертв армянского террора

В Израиле почтили память жертв армянского террора Участники акции с флагами Азербайджана и Израиля рассказали жителям города об армянском вандализме
Диаспора
7 ноября 2020 г. 15:17
В Израиле почтили память жертв армянского террора

По инициативе проживающих в Израиле азербайджанцев в роще "Ходжалы-613" близ города Аль-Кудс (Иерусалим) почтили память жертв захватнической армянской армии в Гяндже, Барде и других наших населенных пунктах.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что в мероприятии наряду с азербайджанцами приняли участие представители других общин в Израиле и местные жители. Президент израильско-азербайджанской международной ассоциации "АзИз" Лев Спивак рассказал участникам акции, что с начала военных операций в Карабахе минуло уже 40 дней. Позже память погибших мирных жителей и шехидов почтили минутой молчания. К памятнику Ходжалы возложили цветы и венки. Участвующий в мероприятии заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нюма Рачевский сказал, что еврейский народ всегда поддерживает Азербайджана в справедливой войне.

Старший раввин синагоги горских еврее Шмуэл Симантов прочел молитвы за установление мира на Кавказе.

Участники акции с флагами Азербайджана и Израиля рассказали жителям города об армянском вандализме.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə erməni terrorunun qurbanları yad edilib

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