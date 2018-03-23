В Израиле отметили праздник Новруз

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В израильском Кирьят Яме отметили Новруз байрамы, на празднование которого собрались выходцы из Азербайджана из самых разных городов Израиля.

Как передает Report, празднования были организованы международной ассоциацией "АзИз".

На мероприятии принял участие мэр города Кирьят Ям Давид Эвен Цур. Он отметил, что поддерживает традицию выходцев из Азербайджана праздновать Новруз байрамы и рад присутствовать среди гостей такого замечательного торжества.

На мероприятии было отмечено, что заместитель мэра города Кирьят Бялика Нахум Рачевский в начале марта посетил с израильской делегацией азербайджанский город Исмаиллы, с которым был подписан договор о городах-побратимах.

Директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман поздравила всех с праздником Новруз и рассказала о вкладе ассоциации для сохранения связей и укрепления дружбы между народами Израиля и Азербайджана.