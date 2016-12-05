В Израиле отметили 875-летие Низами Гянджеви

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Израиле в Азербайджанском культурном центре Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" отметили 875-летие азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как сообщили Report в "АзИз", на вечере были представлены книги из произведений великого азербайджанского поэта, среди которых особый интерес вызвала книга "Искендернаме", изданная Москве в 1941 году к 800-летнему юбилею Низами.

Гости вечера познакомились также с трёхтомником, знакомящим читателя с лучшими произведениями великого поэта.

О жизни и творчестве Низами Гянджеви рассказала директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман, которая поведала слушателям о важных творческих вехах, о жизненных перипетиях и значении поэтического наследия великого поэта в литературе Востока, а также и всего Западного мира.

На вечере прозвучали записи романсов на слова Низами в исполнении Народных артистов СССР Бюль-Бюля, Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, а также были показаны фрагменты из балетов Кара Караева "Лейли и Меджнун" и "Семь красавиц", звучали отрывки из оперы Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун".