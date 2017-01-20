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    В израильском городе Афула прошло мероприятие, посвященное событиям 20 Января

    На мероприятии выступил мэр города

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В израильском городе Афула прошло памятное мероприятие, посвященное событиям 20 Января.

    Как сообщили Report в Международной ассоциации Азербайджан-Израиль ("АзИз"), мероприятие прошло в центральной библиотеке Афулы.

    Директор действующего в городе Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала об истории тех кровавых событий, а рабанит Шендл Гурович прочитала молитву по душам усопших.

    Член Союза горско-еврейских писателей Израиля поэтесса Бат Цион Абрамова прочитала стихи на азербайджанском и горско-еврейском языке, посвященные тем событиям. Поэтесса также рассказала о родном поселке Красная Слобода, где испокон веков свободно и счастливо жили горские евреи, никогда не ощущая каких-бы то ни было притеснений.

    На мероприятии также выступили мэр города Афула Ицхак Мирон, первый вице-мэр города Михаил Баркан, заместитель мэра Кирьят-Бялика Нахум Рачевский и "АзИз" Лев Спивак.

    Также в память о погибших 20 Января состоялся концерт тариста Эльдара Гуршумова, кяманчиста Сени Салмана Рабаева и мастера игры на нагаре Хикмета Буньятова.

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