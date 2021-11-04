В историческом городе Украины появится улица Азербайджан

"В туристическом городе Украины Рогатине может быть открыта улица под названием Азербайджан"

"В туристическом городе Украины Рогатине может быть появится улица под названием Азербайджан".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил мэр города Рогатин Сергей Насалик.

Он отметил, что данный шаг будет способствовать укреплению дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Украиной.

По словам Насалика, они готовы предложить, чтобы Рогатин и один из древних и туристических городов Азербайджана, освобожденных от оккупации в прошлом году, стали городами-побратимами.

Отметим, находящемуся в Ивано-Франковской области городу Рогатин более 1200 лет, и он является одним из туристических районов Западной Украины у подножия Карпатских гор.