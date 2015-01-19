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    ​В Игдыре прошла акция протеста с требованием освободить заложников, взятых армянами в Кельбаджаре

    Армения оккупировала и земли Азербайджана, и незаконно взяла под стражу невинных людей

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Общественная организация "Азербайджанский дом Игдыра" начала сбор подписей с требованием немедленно приостановить "судебный" процесс, начатый 27 октября 2014 года, и освободить Дильгема Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые незаконно задержаны армянскими военными на территории оккупированного Кельбаджарского района. Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы Государственного комитета по работе с диаспорой.

    Организаторы и участники акции с азербайджанскими и турецкими флагами и фотографиями Дильгема Аскерова и Шахбаза Гулиева в руках собрались у памятника Мира в Игдыре с требованием освободить незаконно задержанных и осужденных азербайджанцев, решивших в июле 2014 года посетить могилы своих родных в оккупированном Кельбаджарском районе.

    Председатель общества "Азербайджанский дом Игдыра" Сардар Унсал с сожалением отметил тот факт, что зверское убийство армянами Гасана Гасанова, взятие в заложники двух его товарищей с последующим их незаконным осуждением до сих пор остаются без внимания со стороны мировой общественности.

    С.Унсал расценил эти действия Армении как явное нежелание установить мир между конфликтующими сторонами: "Армения оккупировала и земли Азербайджана, и незаконно взяла под стражу невинных людей. Азербайджанские заложники в самое кратчайшее время должны быть освобождены". 

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