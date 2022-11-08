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В Игдыре отметили День Победы

В Игдыре отметили День Победы В турецком городе Игдыр состоялось праздничное мероприятие, посвященное второй годовщине исторической победы Азербайджана в Карабахе.
Диаспора
8 ноября 2022 г. 11:55
В Игдыре отметили День Победы

В турецком городе Игдыр состоялось праздничное мероприятие, посвященное второй годовщине исторической победы Азербайджана в Карабахе.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В городском парке Гейдара Алиева на улице Ататюрка состоялось массовое мероприятие, организованное Федерацией ассоциаций турецко-азербайджанской дружбы и Ассоциацией дома Игдыр-Азербайджан.

В начале мероприятия была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности нашей страны.

Мероприятие, в котором приняли участие председатели муниципалитетов, представители политических партий и неправительственных организаций Игдыра, местные жители, продолжилось художественной программой.

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Версия на английском языке ФотоVictory Day celebrated in Turkiye's Igdir 
Версия на азербайджанском языке Фотоİğdırda Zəfər Günü qeyd edilib

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