В Игдыре отметили День Победы

В турецком городе Игдыр состоялось праздничное мероприятие, посвященное второй годовщине исторической победы Азербайджана в Карабахе.

В турецком городе Игдыр состоялось праздничное мероприятие, посвященное второй годовщине исторической победы Азербайджана в Карабахе.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В городском парке Гейдара Алиева на улице Ататюрка состоялось массовое мероприятие, организованное Федерацией ассоциаций турецко-азербайджанской дружбы и Ассоциацией дома Игдыр-Азербайджан.

В начале мероприятия была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности нашей страны.

Мероприятие, в котором приняли участие председатели муниципалитетов, представители политических партий и неправительственных организаций Игдыра, местные жители, продолжилось художественной программой.